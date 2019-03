DO G1



A cena de um pai entregando uma carta com uma flor para a filha no Dia Internacional da Mulher viralizou na internet e ainda inspirou outros pais a homenagearem suas filhas. Até sexta-feira (29), o vídeo do apresentador Marcos Paiva tinha mais de seis milhões de pessoas alcançadas, com 2,4 milhões de visualizações e 4,7 mil compartilhamentos.

No vídeo, o apresentador do programa Revista de Sábado, da TV TEM, deseja "Feliz Dia das Mulheres" e entrega rosas para Fabíola Balmant, cunhada e cinegrafista do vídeo; Elaine, secretária do lar; e Fábia Balmant, cunhada.

Então, ele vai até a esposa Flávia Paiva e entrega uma flor com uma carta. Por fim, chega à pequena Maria Paiva e entrega a primeira rosa da filha junto com uma carta. "O papai escreveu uma cartinha para você", diz emocionado.

Após a repercussão do vídeo, o G1 conversou com o apresentador em Sorocaba (SP), que disse estar surpreso e emocionado com a fama repentina da publicação. Para Marcos Paiva, o vídeo era para arquivo da família e para os seguidores da rede social particular.

"Eu tomei um susto, porque eu vi o meu número de seguidores aumentar muito rápido, aí busquei nas estatísticas da rede social o que estava acontecendo. Vi as postagens e essa em especial estava explodida com seis milhões de views. Fiquei mais emocionado, porque foi uma postagem muito significativa para mim", conta.

O conteúdo da primeira carta recebida por Maria, de 2 anos, também tem um significado para a família, que tenta educá-la para que ela saiba que pode fazer o que quiser, sem se achar inferior ou superior a alguém.

"Maria! Nunca deixe nenhum homem dizer que você não é capaz!! Minha filha este mundo é das mulheres!! Te amo", escreveu o apresentador para a pequena.

A atitude do apresentador chegou a diversos papais do Brasil através da internet, que se inspiraram e também fizeram surpresas para as filhas. Os usuários da rede social comentaram na publicação do vídeo com fotos e relatos das homenagens às pequenas mulheres.

"Foi o que mais deixou feliz, porque começou a contagiar outras pessoas e alguns pais fizeram a mesma coisa com as filhas. Como estamos no Mês das Mulheres, eu pensei que era ótimo, a gente fala tanto de feminicídio e ataques contra as mulheres. Algo inspirou..."

Marcos Paiva ainda conta que tenta cuidar da filha de forma diferente, não para deixá-la mimada, mas fazendo com que ela saiba que tem o direito de fazer o que quiser.

"Desde muito cedo ela sabe que tem as obrigações dela, ela me vê como companheiro e parceiro, então eu acho que isso está fazendo a diferença na educação dela. Tento tratar minha filha como uma princesa. Só que uma princesa que se ela quiser ser uma rainha e ter o reinado dela, ela vai ter súditos homens e tudo mais, não tem problema."

O apresentador também deixa um recado para a pequena Maria: "Maria, você nunca pode deixar um homem dizer o que você tem que fazer. Você não é melhor que eles, mas também não é inferior em nada!"

