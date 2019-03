DA QUEM



Shane Rimmer, que dublou o piloto Scott Tracy na série Thunderbirds e participou de vários filmes do agente secreto 007, morreu na sexta-feira (29), em sua casa na Inglaterra, aos 89 anos.

Sua morte foi relatada no site oficial de Gerry Anderson, criador de Thunderbirds. De acordo com a publicação, Sheila Rimmer, viúva do ator e dublador, foi quem confirmou a notícia. A causa da morte não foi relatada.

Rimmer nasceu em 28 de maio de 1929, em Toronto, no Canadá. Além de Thunderbirds, Rimmer teve papéis não creditados nos primeiros filmes de 007, como Live and Let Die e Diamonds Forever. Ele também interpretou um capitão de submarino em You Only Live Twice.

Além de 007, ele participou de filmes de Superman, estrelados por Christopher Reeve, como Superman: O Filme (1978), Superman 2: A Aventura Continua (1980) e Superman 3 (1983).

Reprodução/Twitter Shane Rimmer ao lado de Roger Moore em '007: O Espião Que me Amava'

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/shane-rimmer-ator-de-007-e-dublador-de-thunderbirds-morre-aos-89-anos.html