Luisa Marilac postou uma foto chocante para desabafar sobre a questão da transfobia no Brasil. Na imagem, ela aparece com "hematomas", feitos para protestar contra a morte de uma amiga e fã, que foi assassinada.

"Tenho cicatrizes profundas... Meu nome é Luisa Marilac. Eu já fui vítima da transfobia. Tomei sete facadas. Uma dessas facadas perfurou o pulmão. Deformaram o meu rosto... Sobrevivi por Deus. Era adolescente, tinha acabado de chegar do interior de Minas Gerais... Não devia nada para ninguém... A transfobia mata, transfobia é real... #bastatransfobia Essa foto fiz Há uns anos atrás em protesto ao assassinato de uma travesti que era minha fã aqui... Aquela que foi os policiais que mataram.... Mas quando fui agredida fiquei desse jeito aí o pior

Todos os dentes da minha boca ficaram moles Mas eu sou forte aquilo que não me derruba me deixa mais forte... Lutando pelo direito de ir e vir. Sigo lutando ... Nossa Estimativa de vida 35 anos Ninguém precisa aceitar ninguém Só respeitar Foi isso que me ensinou a dar valor a cada segundo da nossa vida É a única coisa que de verdade tem valor", escreveu ela.

Em 2017, o Brasil alcançou o topo de um triste ranking: o país em que se assassina mais travestis e transexuais homens e mulheres, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), o único que reúne os assassinatos de LGBTs no Brasil, a realidade é crítica: a cada 48h uma travesti ou mulher transexual é assassinada no Brasil.

