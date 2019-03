DA QUEM



Bruno Miranda, mais conhecido como Borat, do Amor e Sexo, retornou ao Instagram, após ficar quatro meses sem a rede social. O assistente de palco da atração comandada por Fernanda Lima teve sua conta oficial hackeada, em 27 de novembro. Na época, ele tinha 175 mil seguidores e agora, enquanto não recebe uma posição da justiça sobre a antiga, o bonitão alimenta uma nova, com 11 mil e 200.

"Fiz uma conta nova. Estou começando a postar e pedi para vários amigos famosos ajudarem a divulgar para eu conseguir meus seguidores de volta. Aos pouquinhos, estou recuperando. A justiça demora muito. Como eu não sei o tempo que vai demorar o processo lá com o delegado, eu fiz logo um outro perfil. O Amor e Sexo deve voltar em meados do ano e eu quero já estar nas redes com o programa no ar. Se eu tiver de volta o antigo, eu volto com ele", explica o muso.

No final de 2018, também nos procurou quando perdeu o acesso a todas as suas redes sociais. De uma vez, suas contas no Instagram, Facebook, e-mail, sistema iOS e Whatsapp foram invadidas e ele ainda busca recuperá-las, além de obter respostas.

O modelo relatou que a primeira rede que percebeu o problema foi o Instagram, do qual ele perdeu o acesso e logo a conta foi apagada. Ao tentar entrar em seu Facebook logo em seguida, ele percebeu outra pessoa online, mas conseguiu mudar sua senha antes de também perder o perfil. Os e-mails também foram recuperados usando seu número cadastrado de celular.

Por achar que poderia ter sido um problema casual, Bruno aguardou uma semana antes de ir até à DRCI (Polícia Civil do Estado do RJ), que são os responsáveis por crimes de invasão de dispositivos de informática. Agora ele aguarda os próximos passos para que a polícia tenha um requerimento para ter acesso aos possíveis rastros deixados pela invasão.

Os ataques aconteceram depois de muitas das fotos de Borat serem denunciadas e apagadas pelo Instagram por serem consideradas "muito sexuais", mas ele garante que não vê relação. "Quando o Instagram achava que era impróprio, ele só deletava minha foto e me mandava uma mensagem, sempre mandou." Dessa vez, porém, mesmo seus e-mails para a plataforma seguem sem resposta depois de quase um mês.

Apesar da ajuda da polícia, Bruno segue sem muitas respostas. "Eles não me dão suspeita de responsável nenhum enquanto não acham alguma coisa, algum rastro. Eles não podem falar nada então acabam aguardando até o final do processo para me relatar alguma coisa", contou.

Ao especular os motivos que poderiam ter levado à invasão, ele afirma que descobriu recentemente um mercado de contas grandes nas redes sociais, em que hackers invadem e roubam perfis com muitos seguidores e engajamento para vender depois.

Bruno ainda não sabe se conseguirá recurar seu antigo perfil, com centenas de milhares de seguidores, mas garante que - apesar de tomas medidas extras de seguranças - não irá mudar seu comportamento na internet.

"Vão ser as mesmas frases de duplo sentido, fotos com meu filho, fotos no programa, fotos sensuais", afirma. "Esse sou eu, se eu mudar meu Instagram não vou estar sendo eu, vou estar sendo um perfil fake."

"Se eu mudar, hoje eu tenho 28 anos, se daqui 10 anos me falarem ‘seu instagram mudou’, eu vou falar ‘poxa, estou coroa’. Mudou porque eu mudei, vai mudar por conta disso, não por conta do que aconteceu", continuou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/borat-do-amor-e-sexo-volta-ao-instagram-apos-conta-hackeada.html