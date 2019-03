DO METRÓPOLES



Xuxa Meneghel está com a paciência cada vez mais curta. Depois de fugir de Adriane Galisteu em evento em São Paulo, a loira foi entrevistada pela equipe do programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão. Ela aproveitou o momento para desabafar acerca das críticas direcionadas à filha, Sasha, e a Bruna Marquezine.

Na época das eleições, em outubro de 2018, as artistas foram alvo de internautas por se posicionarem contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Por causa de publicações e argumentos contrários ao político do PSL, Sasha e Bruna foram bombardeadas, deixando Xuxa pê da vida.

Ao vespertino, ela disparou: “As pessoas não têm esse direito de chegar para uma menina de 20 anos e descascar ódio. Ou para uma menina de 22 como a Bruna e dizer que não gosta da imagem dela, ou que não gosta do que ela fez”.

Afirmando não concordar com o ódio disseminado na internet, Xuxa argumentou: “Façam isso comigo, que sou burra e velha e aguento. Faça isso com a Ivete Sangalo, que tira isso de letra e responde até o que eu não tenho coragem de responder. Ela [Bruna] está só começando. Isso me machuca, me tira do sério”.

