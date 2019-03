DA REVISTA MONET



A atriz Asia Argento disse ter se arrependido das denúncias de assédio e abuso sexual feitas por ela contra o produtor de cinema Harvey Weinstein.

A celebridade de 43 anos expôs seu arrependimento em entrevista à revista norte-americana Contact Music. Ela disse que hoje, caso voltasse a ser procurada pelo jornalista Ronan Farrow, responsável pela matéria que revelou os abusos, ela não tornaria público os crimes dos quais foi vítima.

Em sua declaração, Argento disse: “Quando as pessoas me pergunta se eu acusaria o Harvey Weinstein outra vez, eu digo que sim, porque ajudou muitas mulheres. Mas a verdade é que não, eu não faria isso outra vez. Responder aquelas perguntas do Ronan Farrow resultou em vários eventos ruins na minha vida. Então não, eu não faria aquilo outra vez”.

No texto de Ronan Farrow, Argento contou que foi vítima de estupro de Weinstein nos anos 90, quando tinha 21 anos. Na matéria ela também falou que os dois também chegaram a ter um relacionamento consensual.

Menos de um ano após à divulgação do texto de Farrow, o então namorado de Asia Argento, o produtor e chef Anthony Bourdain cometeu suicídio. Alguns meses depois, veio à público uma série de acusações por parte de um ator e músico com quem ela trabalhou quando ele ainda era criança. Hoje aos 23 anos, Jimmy Bennet disse ter sido abusado por Asia quando ele tinha apenas 17 e ela tinha 37 anos. Ela teria pago para que ele ficasse em silêncio e depois se recusado a pagar uma das últimas parcelas.

