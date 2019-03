DO METRÓPOLES



A atriz Débora Nascimento falou sobre sua relação com José Loreto em entrevista à edição da revista Glamour do mês de abril.

“Ele é o pai da minha filha e vai ser pra sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e sou madura o suficiente para entender”, afirmou. Os dois são pais de Bella, que completa 1 ano em abril.

Em outro momento, a atriz refletiu: “A gente tem que ter consciência de que quebra. Mas quebrar não significa que não vá juntar os caquinhos e montar depois algo melhor e mais interessante, com uma cola mais firme”.

Após rumores de que uma suposta traição teria sido o motivo do término do relacionamento entre os dois, o que foi negado por José Loreto, a atriz Marina Ruy Barbosa, colega do ator na novela O Sétimo Guardião veio a público em suas redes sociais para negar que estivesse envolvida na história.

Posteriormente, Loreto publicou outro texto sobre o término: “Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar mas nem sempre a verdade é translúcida”.

Débora, por sua vez, afirmou que manteve o silêncio até então “para não expôr mais uma mulher”.

