Anitta já leu alguns trechos de Furacão Anitta, sua biografia não autorizada escrita pelo jornalista Leo Dias, conhecido por trazer fofocas de famosos no Fofocalizando (SBT). A cantora revelou que achou o resultado "melhor do que imaginava".

A publicação será lançada neste sábado (30), data em que Anitta comemora 26 anos.

A carioca falou que ficou emocionada ao ler o início do livro, que conta a história dos seus avós maternos, Pedro Luís e Gloriete. Foi o avô o primeiro a ver e a incentivar o talento da neta para a música.

"Dos poucos trechos que eu li, está melhor do que eu imaginava. Vi o início e me emocionou bastante", comentou ela em vídeos postados em seu Stories do Instagram.

Anitta também fez questão de ressaltar que "não tem nada a ver com o livro", mas que pediu para ler alguns trechos antes da publicação. "Queria dar a minha versão dos fatos", afirmou.

Furacão Anitta apresenta, em sua maioria, visões positivas da trajetória da cantora. A artista disse que sempre respeitou o trabalho da imprensa e que é "estrategista e marqueteira". Por isso, não se opôs ao projeto de Dias e nem proibiu que pessoas próximas a ela conversassem com o jornalista. "Ele me perguntava as coisas que descobria, e eu dava a minha visão".

Uma das poucas exigências é que Anitta pediu para Leo Dias tomar cuidado ao escrever sobre a sua relação com o candomblé.

"Pedi que ele estudasse sobre a minha religião para não falar besteira, porque ainda há muito preconceito em relação ao tema", explicou ela.

Segundo o biógrafo, a cantora frequenta um terreiro no Rio de Janeiro e é amiga próxima do pai de santo Sérgio, seu confidente e conselheiro.

O lançamento do livro será neste sábado (30), no Rio de Janeiro – sem a presença da cantora. "Vamos rodar o país e esse livro vai muito além das livrarias. Em breve, bancas de jornal de todo o Brasil terão a biografia não autorizada de Anitta", disse o jornalista.

