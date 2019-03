O GLOBO



Morando na Itália, onde cursa um mestrado em Gastronomia sobre alimentação sustentável, Bela Gil poderá ser vista novamente na TV a partir do próximo dia 10, no programa "Bela raízes", do Canal Futura. O projeto é uma parceria dela com o diretor João Amorim, seu amigo de longa data:

- A gente conversava há bastante tempo sobre fazer um projeto juntos, algo diferente do universo da culinária. A ideia, então, foi visitar comunidades do Norte ao Sul do país para mostrar práticas sustentáveis que vêm sendo transmitidas por gerações. Passamos um mês na estrada. Uma característica comum dos lugares é que eles possuem lideranças femininas. Quisemos mostrar a importância e o poder da mulher na sociedade, algo que precisa ser mais valorizado.



Entre os lugares visitados pela apresentadora estão um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Paraná; uma tribo indígena no Acre; e uma comunidade quilombola em Goiás.

-Tive muitos momentos surpreendentes e marcantes, mas, sem dúvidas, o maior deles foi um ritual de cura numa tribo indígena em que experimentei, pela primeira vez, a ayahuasca (chá que altera a consciência de quem o ingere). Sempre quis, mas esperava uma hora propícia. Foi maravilhoso, senti minha mente se expandir. Não tive qualquer mal-estar - conta.

Bela espera que o programa ajude a quebrar estereótipos relacionados a essas comunidades:

- Esses grupos estão ameaçados e lutam para sobreviver. O que quero mostrar é que elas (as comunidades tradicionais) não só trabalham demais, mas fazem isso de maneira sustentável e inteligente. É uma parte do Brasil extremamente bonita.

E a preocupação de transmitir conhecimento é algo que ela também leva para dentro de sua casa. Mãe de Flor, de 10 anos, e de Nino, de 2, a apresentadora afirma que aborda todos os assuntos com os filhos:

- Acho que a forma mais eficiente de se aprender é em família, com uma geração passando os seus conhecimentos para a outra. Isso não quer dizer que a escola não seja importante, é claro que é. Mas, em casa, é possível ensinar coisas mais simples desde cedo. A minha filha, por exemplo, hoje tem um total discernimento do que é uma alimentação saudável. Ela não toma refrigerante e não frequenta fast-food, não porque eu não deixo, mas porque não quer.

Sobre a vida na Itália, para onde se mudou em setembro do ano passado, a apresentora diz que tem uma rotina muito tranquila. Ela e a família vivem na pequena cidade de Bra, na região do Piemonte, com apenas 30 mil habitantes e predominantemente rural.

- Acordo pela manhã, levo as crianças para a escola e vou para a universidade. À noite, volto, cozinho e jantamos todos em família. É uma rotina simples. Estava precisando neste momento da minha vida.

Do Brasil, ela sente falta da farofa na comida e da praia:

- Agora, está começando a esquentar por aqui e vamos poder passear por outros países e até pegar uma praia também.