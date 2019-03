Maiara continua no maior clima de romance com o namorado, o cantor Fernando

DA REVISTA VOGUE



Maiara continua no maior clima de romance com o namorado, o cantor Fernando. Os dois, que fazem parte da música sertaneja, trocaram beijos no palco e a cantora decidiu compartilhar o momento com os fãs.

"O ideal do amor e da verdadeira generosidade é dar tudo de si, mas sempre sentir como se isso não houvesse lhe custado nada", escreveu, durante a manhã de domingo (31).

Ela, que assumiu o namoro com Fernando após o Carnaval, tatuou um passarinho - apelido carinhoso dado a ela pelo namorado.

"Segunda tattoo, passarinho, nova fase", completou, comentou, na ocasião.