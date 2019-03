Karol Conka volta ao Altas Horas deste sábado, 30/3, e participou do quadro Carona com Laura Muller. Na viagem, a cantora fez uma revelação à sexóloga sobre sua vida íntima ao levar uma pergunta de suas amigas sobre ejaculação feminina. "Eu tenho esse esguicho. É verdade que isso é raro?", Karol quis saber.

Sem tabus para falar de sexo, a rapper comentou que teve alguns namorados que a achavam ousada. “Descobri com o passar dos anos que tenho dificuldade de me interessar pelas pessoas.Tive namorados que o relacionamento só não foi para a frente porque a cabeça deles era muito fechada. Então, às vezes eu falava alguma coisa eles já achavam que ‘nossa, como assim?’ Porque sempre o homem chega apalpando a gente, a gente não pode chegar apalpando também e falando que quer transar?", disse.

Karol diz que gosta de se fantasiar, mas não chegou a empolgar o parceiro: "Cheguei a comprar umas roupas no Japão bem legais porque eu gosto de brincar de me vestir. Mas ele não achou graça naquilo. Aí fica difícil, né?"

Karol ainda pediu dicas para ajudar os homens que não se preocupam com o prazer feminino:

"Muitos caras aprendem a fazer sexo com filme pornô. Vejo que os caras não sabem fazer sexo direito. Tem alguma maneira de melhorar?"

Ainda sobre seus antigos relacionamentos, ela comentou: "Tive prazer com todos os tamanhos. Com o menor do menor, que parecia um isqueiro, e com o enorme. Senti prazer do mesmo jeito. Acho que quem me deu mais prazer foi até o pênis pequeno, porque sabia brincar mais, elaborar mais as coisas. Sexo é além (de penetração)!"