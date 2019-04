DA QUEM



Jennifer Lopez está em processo de gravação do novo filme, Hustlers, e foi flagrada com novo figurino na última sexta-feira (29).

A cantora usava um vestido preto curtíssimo, com um decote super explosivo, deixando o corpão da cantora e atriz, de 49 anos, em evidência.

Na ocasião, segundo agências internacionais, J-Lo ficou rodando cenas do longa até aproximadamente 4 da manhã, com a também estrela do filme, Constance Wu.

J-Lo está, atualmente, se dedicando ao novo projeto e já pensa no casamento com Alex Rodriguez. O noivo, aliás, fez uma aparição surpresa no set de gravações recentemente.

Na ocasião, durante os bastidores, em uma das pausas das gravações, a cantora foi flagrada recebendo uma mão boba do amado, que pegou em seu bumbum enquanto conversavam.

