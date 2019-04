DA REVISTA MONET



O rapper norte-americano Nipsey Hussle tinha marcado para hoje um encontro com o comissário de polícia de Los Angeles, Steve Soboroff, para conversar sobre estratégias para controlar os atos de violência das gangues atuando na cidade. Nipsey Hussle tinha 33 anos e foi morto a tiros na noite de ontem, dentro de uma loja de roupas pertencente à ele.

A reunião entre o músico e as autoridades de Los Angeles veio à público por meio de um tuíte de Steve Soboroff: “Nós iríamos nos encontrar às 16h para conversar sobre formas de parar a violência das gangues e auxiliar as nossas crianças. Eu estou muito triste”.

Em entrevista ao jornal Los Angeles Times no ano passado, Hussle falou de sua proximidade com as gangues de sua vizinhança: “Eu cresci em uma cultura de gangues. Nós lidamos com a morte, com assassinatos. Era como viver em uma zona de guerra, onde as pessoas morrem nesses bloqueios e todos estão um pouco sujeitos a isso”.

O rapper, chamado na verdade Ermias Asghedom, foi baleado apenas alguns momentos depois de se encontrar com fãs na Marathon Store na tarde de domingo, por volta das 20h20. Ele recebeu cuidado emergencial antes de ser levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto.

De acordo com a imprensa internacional, Hussle tuitou no dia de sua morte que “ter inimigos fortes é uma bênção”. Ele deixa para trás dois filhos com a namorada Lauren London.

Enquanto a polícia ainda procura um suspeito, descrito apenas como "homem negro", um usuário do Instagram afirma estar por trás do crime. De acordo com o TMZ, um artista chamado "Cinco" estava fazendo um Instagram Live depois que a notícia da morte de Nipsey vazou, quando o seguidor @gasstongbo se juntou a ele no vídeo e alegou que ele era o assassino.

