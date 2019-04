DA REVISTA MONET



O ator Omari Hardwick vem sendo alvo de críticas enfáticas nas redes sociais pela forma como comprimentou a cantora Beyoncé em um intervalo da cerimônia da National Association for the Advancement of Colored People Image Awards 2019.

O artista deixou Beyoncé explicitamente constrangida ao beijá-la duas vezes e ainda susurrar alguma coisa no ouvido dela. Anteriormente, Hardwick havia comprimentado Jay Z, marido da cantora, de forma breve e sem a mesma intensidade da saudação dada a Beyoncé.

O incômodo maior causado pela interação entre o ator e a cantora é decorrente do segundo beijo, bastante próximo da boca de Beyoncé. Algumas pessoas foram às redes sociais para apontar a reação de desconforto da artista após esse segundo beijo.

“O Omari foi um pouco além com aquele segundo beijo”, afirmou uma pessoa. “Foi uma interação constrangedora”, constatou outra. “O primeiro beijo tudo bem, mas o segundo foi quase na boca, nada legal”, lamentou uma terceira. “Eu quero saber o que foi que ele sussurrou no ouvido dela…”, escreveu mais alguém no Twitter.

Hoje aos 45 anos, Omari é amigo de Beyoncé e Jay Z e trabalhou no clipe da canção ‘Family Feud’ do rapper, lançado em 2017. Ele é casado desde 2012 e tem dois filhos. Já Beyoncé é casada com Jay Z desde 2008 e os dois têm três filhos.

Assista ao vídeo da troca de beijos entre a cantora e o ator:

