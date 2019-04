DA CASA VOGUE



Quem teve a sorte de estar por Paris neste final de semana pôde admirar o Museu do Louvre de uma forma bem diferente. Para comemorar o 30º aniversário da famosa pirâmide de vidro, o artista francês Jeane Rene (também conhecido como JR) criou uma obra de 17000 m² ao redor da estrutura que surpreendeu pela ilusão de ótica.

Com a ajuda de 400 voluntários e 2 mil adesivos, o artista levou cinco dias para "envelopar" os arredores da pirâmide. O desenho criado parecia colocá-la dentro de uma pedreira de rochas esbranquiçadas. A obra foi apelidade de "O segredo da grande pirâmide".

Embora o efeito visual tenha ficado incrível, logo tudo foi se deterioriando. Por ser de papel, o caminhar dos visitantes naturalmente destruiu todo o trabalho ao fim do domingo. Mas o artista não se abalou e escreveu em seu Twitter:

"As imagens, como a vida, são efêmeras. Uma vez colada, a obra de arte vive sozinha. O sol seca a cola leve e a cada passo as pessoas rasgam pedaços do papel frágil. O processo é todo sobre a participação de voluntários, visitantes e coletores de souvenirs", disse.

