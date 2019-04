DO GLOBO ESPORTE



Em meio às milhares de pessoas que tomaram as ruas de Buenos Aires na noite de domingo, logo após o empate em 1 a 1 diante do Tigre que deu ao Racing o título do Campeonato Argentino, um torcedor chamava atenção pelo que levava nas mãos: um crânio.

lagrado pela equipe da TV argentina "TNT Sports", o tal torcedor explicou: tratava-se do crânio do falecido avô, que ele considera uma espécie de amuleto da sorte.

- Trouxe o meu avô, Valentín. Tirei ele do nicho durante todo o tempo em que o Racing esteve jogando. É o amuleto - revelou o Gabriel Aranda, que logo em seguida foi perguntado sobre o que o avô deveria estar sentindo naquele momento.

- Está orgulhoso - respondeu, sem titubear.

Com o empate diante do Tigre fora de casa neste domingo, o Racing foi aos 56 pontos na liderança do Campeonato Argentino e não pode ser mais alcançado pelo Defensa y Justicia, segundo colocado, que só empatou com o Unión Santa Fé em casa.

#TNTSports | ¡¡Nadie se quiso quedar afuera de la fiesta de Racing!! 😳 @nico_latini nos cuenta la historia del día en #LaFechaTNT 👇 ¡NO LO VAS A PODER CREER! 💀 pic.twitter.com/wOVlm7JQLv — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 1 de abril de 2019

Fonte: https://globoesporte.globo.com/blogs/brasil-mundial-fc/post/2019/04/01/torcedor-do-racing-leva-cranio-do-avo-as-ruas-para-comemorar-titulo-argentino-e-o-amuleto.ghtml