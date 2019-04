DA MARIE CLAIRE



Louise e eu nos conhecemos em 2007 através de amigas em comum. Sabia que ela tinha dois filhos pequenos e que havia ficado viúva recentemente do pai das crianças – quando Gabriel e Mel tinham 4 e 1 ano e meio, respectivamente. Saíamos com o mesmo grupo, mas eu namorava uma menina e ela, outra. Até que, em julho de 2013, já solteiras, estávamos conversando numa festa e rolou uma atração. Luh tomou a iniciativa e aconteceu assim o primeiro beijo. Em dois meses, estávamos namorando e, em mais cinco, morando juntas. Nos mudamos em fevereiro e casamos no cartório em março, obedecendo a uma paixão fortíssima que logo se tornou amor e me trouxe dois filhos de presente, na época com 11 e 8 anos.

Nossa união também aconteceu no campo profissional. Sou engenheira civil e trabalhava em uma multinacional, mas decidimos empreender juntas, já que Luh estava disposta a tocar um negócio nosso. Naquele mesmo mês, lançamos o site Luluh Sex Shop, onde vendíamos produtos exclusivos para mulheres. A empresa deu supercerto, tanto que, dois anos depois, lançamos uma loja física, na Barra da Tijuca, no Rio, onde vivemos. Nessa época, conversávamos sobre a união que ainda não tínhamos: um filho nosso. Eu nunca havia vivido essa experiência, já que as crianças chegaram na minha vida já crescidas. Depois de um ano de muitas conversas, resolvemos botar em prática o projeto do bebê. Chamamos assim porque tivemos de fazer tudo com muito planejamento. E começamos a nos dedicar aos nossos (dois) planos.

A primeira coisa estabelecida em nossas conversas foi que queríamos que o bebê nascesse com a genética das duas famílias. Que fosse irmão de sangue dos filhos dela e tivesse alguma ligação comigo. Foi então que ela sugeriu: ‘Será que seu irmão toparia ser o doador?’. Eu ri. Porque, quando Gustavo, que também é gay, e eu éramos adolescentes, havíamos lido em uma coluna do jornal O Globo a história de dois irmãos, homossexuais como nós, que resolveram gerar o filho um do outro. A menina geraria o filho do irmão com o óvulo dela e o esperma do marido dele. Já o irmão daria o esperma para ela inseminar sua companheira. Achamos maravilhoso! E combinamos de fazer isso um dia.

Liguei para ele e fui direto ao assunto. ‘Lembra daquela história que a gente leu juntos e tal...’, disse. Ele falou que sim e fiz a proposta. Gustavo topou na hora e logo partimos para os exames necessários e fizemos um plano de saúde que era aceito na clínica onde queríamos ter o bebê.

Aí começou nossa saga para achar um laboratório que topasse fazer o procedimento com doador conhecido. Enviamos e-mail para três clínicas de fertilização in vitro e fomos pessoalmente a duas delas. A maioria não aceita esse tipo de inseminação porque teme que o pai depois entre na justiça pedindo reconhecimento de paternidade. Além disso, não poderiam fornecer o documento que atesta que a doador foi anônimo para fazer o registro da criança no meu nome e no da Luh. Começamos a telefonar para todas as clínicas do Rio de Janeiro. Algumas concordavam contanto que minha mulher e meu irmão assinassem um termo de responsabilidade, dizendo que eram os pais da criança. Duas mães com o próprio doador nenhuma clínica aceita.

Mesmo com tantas negativas, não desanimamos nem pensamos em desistir. Começamos a pesquisar métodos alternativos e descobrimos uma página no Facebook de um doador de sêmen que gerou mais de cem bebês por inseminação caseira. Ele e a mulher trabalham juntos. Não cobram o sêmen, mas ganham com o aluguel do quarto onde a pessoa faz o procedimento. Tem fila de espera para conseguir uma vaga ali. Entramos para o grupo virtual e aprendemos todos os passos para repetir o processo em casa.

Foram quatro meses de preparação, entre providências práticas, exames de saúde, conversas com as crianças. Explicamos que, para ser irmão de sangue deles e ter o meu DNA também, só se meu irmão fosse o doador. Elas ficaram felizes e ansiosas, loucas para ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. E não contamos mais detalhes.

Em uma noite de junho, fizemos a primeira tentativa no apartamento do meu irmão. Luh e eu ficamos na sala. Gustavo pegava o potinho, ia para o quarto, voltava com ele cheio e me entregava. Eu inseria o sêmen na seringa e passava para a Luh injetar na vagina. Até de manhã, repetimos o procedimento três vezes e voltamos para casa para descansar. Como havíamos conversado bastante antes, foi bem tranquilo. A Luh estava um pouco apreensiva, ansiosa, mas eu estava bem concentrada.

Quatorze dias depois, fizemos o teste de farmácia. Deu positivo. Mas era cedo para comemorar. Com 17, confirmamos com o exame de sangue. Estávamos tão ansiosas que fizemos cinco testes diferentes para ter certeza que estávamos grávidas mesmo! Ficamos felicíssimas, parecia tudo muito mais fácil do que havíamos imaginado. Só que, com menos de dois meses, eu estava em uma reunião fora do Rio, em Angra dos Reis, e ela me mandou uma mensagem avisando que estava com muita dor, a caminho do hospital. Como tinha acabado de mudar de chefia no trabalho, não consegui voltar. Fiz isso no dia seguinte, assim que pude. Ela já estava em casa e não havia mais bebê. Choramos abraçadas por horas, estávamos arrasadas.

Mas não desistimos. A Luh costuma se recuperar muito rápido de situações ruins. Isso me deu forças para não pensar mais no que havia se passado e começar a planejar a próxima inseminação. No dia 21 de agosto, tentamos novamente. Fizemos tudo como na primeira vez. E, de novo, deu certo.

Ao longo da gestação, a Luh teve um pequeno sangramento interno, mas nada grave. Só precisou de um pouco de repouso. As crianças, que hoje têm 16 e 13 anos, foram se acostumando aos poucos com a ideia de ter mais um irmão. Com 13 semanas, na ultrassonografia, a médica disse que era menino. Compramos um monte de roupinhas masculinas e falamos para todos que se chamaria Miguel. Com 18 semanas, no entanto, descobrimos que a médica havia se enganado: era uma menina. A Mel deu pulos de alegria. O Gabriel só disse: ‘Mais uma mulher nessa casa?’.

Cheias de expectativa, compramos um Doppler para ouvir o coração do neném diariamente. Quando Luh estava no sexto mês, pintamos e decoramos o quarto do bebê inteiro de safári em dois dias com a ajuda das crianças. Durante toda a gestação, estudamos muito sobre parto natural, doulas etc. Acabamos não contratando uma, porque, depois de tantos documentários e artigos na internet, aprendi a fazer tudo o que uma profissional faria. Resolvemos que faríamos da forma mais natural possível.

No dia 14 de maio de 2018, uma segunda-feira, fomos à consulta e a médica disse que minha mulher estava com um centímetro de dilatação. Era dia de plantão da nossa obstetra na maternidade. Luh disse que Natasha, este foi o nome que escolhemos, nasceria naquele dia. Ela havia sofrido violência obstétrica nos partos anteriores, e tínhamos confiança de que nossa médica faria da forma que tínhamos imaginado. Para acelerar o processo, ela saiu para caminhar no shopping. Chegando em casa, começou a pular na bola de pilates, decidida a fazer com que a dilatação aumentasse.

Depois de muito exercício, fiz o toque e ela estava com três centímetros. Fomos para a clínica e, enquanto esperávamos nossa ginecologista, as dores foram aumentando. Fiz massagem lombar nela, levei muitos apertões nas mãos... Até que Pollyana, nossa médica maravilhosa, veio e confirmou a dilatação já com quatro centímetros. Fui preencher os papéis da internação, e quando voltei minha mulher estava gritando e pedindo anestesia. Até então ela não queria tomar nada.

Subimos para a sala de parto e a anestesista chegou em seguida. Mas não deu tempo. Natasha já estava quase nascendo. Sem sair de perto, segurava a cabeça da Luh na posição certa para ajudá-la a fazer força... E em menos de duas horas, chegou! Às 5h39 da manhã, de olhos abertos e sem chorar – ao contrário das duas mães, que choravam copiosamente. Depois de parar de pulsar, cortei seu cordão umbilical com a maior emoção do mundo. A médica levou Natasha ao colo da Luh e depois, comigo para o berçário. Assim que saí de lá mandei a foto dela na balança para o meu irmão e liguei para os meus pais. Gustavo foi visitá-la no mesmo dia, estava nitidamente feliz com a chegada da sobrinha.

Como minha mulher havia feito uma mamoplastia e, já que não pretendia ter mais filhos, cortado os dutos no passado, ficamos receosas de ela não ter leite. Nossa obstetra dizia que só teríamos certeza quando a bebê nascesse. Então, dois meses antes de a Natasha chegar, comecei um tratamento para amamentá-la. Diariamente, tomava remédios a cada seis horas e espirrava um spray no nariz no mesmo momento que estimulava os seios com uma bombinha.

Ela tentou amamentar por dois dias e Natasha só chorava. Até que eu dei o meu peito, ela mamou e dormiu. A médica concordou que fizéssemos dessa maneira, desde que ela continuasse estimulando a descida do leite na outra mãe. Assim, cada vez que eu amamentava, a Luh tentava também e logo seu leite desceu. No primeiro mês, dividimos as mamadas, mas Luh começou a ficar com o peito muito cheio e a sentir dores fortes por isso. Então parei com os remédios e deixei essa função só para ela.

Depois de tudo isso, um novo desafio. Como registraríamos a Natasha? O registro civil com dupla maternidade permite que a mulher que deu à luz registre a criança. A outra mãe entra com uma ação judicial pedindo a inclusão de seu nome posteriormente. Demos entrada, já com um pedido de adoção da minha parte, em 18 de maio. Munidas de paciência, fomos ao cartório público diversas vezes conversar com os agentes e explicar que não haveria reclamação de paternidade por parte do pai. Em outubro, finalmente, saiu a certidão definitiva. Com o meu nome e o meu sobrenome no dela. Nós duas fomos buscar o papel, no terceiro dos dias mais felizes da minha vida. O primeiro foi o do nosso casamento e o segundo, o do nascimento da Natasha.

Hoje, nossa filha está com 9 meses. Vai para a loja com a gente, vive grudada. Deixamos claro para o Gustavo que, se ele quisesse, poderia ser pai, conviver, ficar perto. Mas ele, que viaja e trabalha muito, preferiu o papel de tio mesmo. É carinhoso, amoroso e sempre que pode vem ver a pipoquinha. Desde antes do nascimento dela, combinamos que, no dia em que ela quiser saber quem é o pai, vamos explicar que o tio Gustavo doou a sementinha dele para ela nascer. Consultamos três psicólogos infantis sobre isso durante a gestação, além de advogados. Todos nos disseram que, conversando com a criança desde sempre, ela encarará tudo numa boa.

Vamos criando nossa filha assim, com muita naturalidade. A parte chata são os comentários desagradáveis, de gente insinuando que minha companheira teve relações com meu irmão, mas tiramos de letra. Pensamos em ter mais um filho e queríamos que fosse do mesmo jeito, com a genética das duas famílias. Como Gustavo e eu somos homossexuais, de certa forma demos uma neta aos nossos pais que é ‘filha’ de nós dois. Assim entendemos o amor na nossa família. O resto, de verdade, não tem nenhuma importância. Nenhuma.”

Fonte: https://revistamarieclaire.globo.com/EuLeitora/noticia/2019/04/eu-leitora-tive-um-filho-do-meu-irmao.html