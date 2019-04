DA REVISTA MONET



Xuxa Meneghel vai investir no ramo da depilação. Na quinta-feira (27/3), a apresentadora inaugurou a Universidade Corporativa do Laser, em São Paulo, e, durante coletiva de imprensa, revelou que o namorado, Junno Andrade, tem problemas em aparar os pelos.

A atual empresária contou a jornalistas que o amado “é meio ogro”. “Quero muito que ele se depile”, disse, segundo o site Notícias da TV. “Ele tem vergonha de fazer depilação com mulher. Não é uma posição agradável para se fazer em certos lugares [do corpo]”.

“Mas ele já fez no rosto dele, na região da barba. Quem sabe [ele faça] nos lugares que eu quero que ele venha a fazer?”, indagou ainda. Xuxa também comentou a importância de existir homens depiladores, para que os clientes exclusivamente masculinos não se sintam intimidados.

“Incomoda a mim que certos lugares nos homens tenham pelinhos. E eles não gostam nem de falar sobre isso. Mas é uma coisa higiênica, não de beleza”, garantiu Xuxa, que tem investido a todo vapor no mercado da depilação a laser.

“Talvez eu trabalhe menos, ainda não sei. Se você me perguntar agora [se vou me aposentar], vou responder que não. Mas não sei o que vai acontecer”, declarou. Sobre o contrato com a RecordTV, Xuxa explicou: “Eles mesmos falam: ‘Você não tem um contrato com a gente, o que a gente quer é te ver feliz’. Então nada vai me prender”.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/chateada-xuxa-faz-apelo-a-junno-andrade-quero-que-se-depile