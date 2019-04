DA QUEM



Ticiane Pinheiro já está lidando com o desafio de vestir roupas cabem em seu barrigão de grávida. No quinto mês, a apresentadora gravou o vídeo para o seu canal do You Tube contando que já não consegue mais entrar em uma calça jeans que comprou recentemente.

"Mister barriga aqui! Essa calça jeans coringa, de cintura alta, que eu amo, gastei dinheiro, mas agora ferrou. Estou de cinco meses e a calça não fecha!", contou ela, que espera Manuella, sua primeira filha com César Tralli.

Com a ajuda de sua stylist Tâmara Guzmán, a loira ensinou dicas para que as gestantes consigam usar as peças coringas de antes da gestação. "Hoje a gente vai falar de economia, daquelas peças coringas que você tem no armário, mas que embuchou e não dá para mais para usar. A Tâmara vai mostrar vários truques para usar sim essas roupas na gestação e depois que você tiver o bebê. Não precisa ficar comprando roupas maiores", explicou ela, que para usar a calça jeans, colocou uma faixa e um extensor na região da cintura.

Boa forma

A loira, de 42 anos, que já é mãe de Rafaella Justus, do casamento que teve com Roberto Justus, também falou que o emagrecimento após a gestação é algo natural. "Depois a gente volta. Pode não acreditar, mas a gente volta. Amamentando mesmo a gente vai emagrecendo."

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/ticiane-pinheiro-fala-sobre-desafio-de-usar-roupas-na-gravidez-calca-nao-fecha.html