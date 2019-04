DA VEJA SP



A blogueira Naomi Kisted já provocou muita polêmica on-line: a britânica, que é paga para falar sobre os lugares mais paradisíacos e luxuosos do mundo, acredita que crianças pequenas deveriam ser “banidas” da primeira classe pois acredita que não é justo com os passageiros que investiram uma pequena fortuna ter o voo “arruinado” por crianças barulhentas.

Não à toa, enquanto a mulher aproveita os mimos da primeira classe, seus dois filhos e parceiro viajam na classe econômica.

A decisão de Naomi sobre a criação dos filhos já provocou muita polêmica — ela é mãe de Fleur, de 9 anos de idade, e Rocco, de 3 anos de idade. A mulher, no entanto, defende sua posição: “Nós já temos uma boa vida, então eu quero que os meus filhos entendam o valor do dinheiro e a importância de trabalhar duro”, explicou a mulher. As informações são do Daily Star.

“Eles são muito jovens para apreciar a primeira classe de um avião. Eu sei que as pessoas pensam ‘ó meu Deus’, mas se você está numa posição como a minha, onde você tem esse tipo de oportunidades, como você ensina o valor do dinheiro aos seus filhos? Eu trabalhei por tudo o que tenho, nunca recebi de mão beijada quando era criança ou adolescente”, revelou a mulher. Mãe de duas crianças, Naomi faz pelo menos seis viagens por ano e não sente nenhum tipo de culpa ou remorso por fazer um upgrade apenas de sua passagem.

Mas e o marido da mulher? “Haydn não tem problema! Assim como eu, ele gosta de passar um tempo com as crianças, e ele entende o que estou trazendo para as nossas vidas. Nós temos sorte de estar viajando. Os nossos filhos entendem que é o meu trabalho e por isso estou na primeira classe, enquanto eles estão na econômica — porque trabalho duro traz recompensas”.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/mae-polemica-primeira-classe/