DA QUEM



Justin Bieber anunciou que está esperando o primeiro filho e todos pensaram que fosse uma pegadinha do dia primeiro de abril, Dia da Mentira. A confirmação da gestação veio minutos depois dele postar um falso ultrassom do bebê.

Em um outro post, ele dividiu fotos reais de Hailey Baldwin fazendo o exame em um ginecologista e mostrando a barriguinha de gravidez. "Se você pensou que fosse Dia da Mentira", disse ele.

Recentemente, os dois foram capa da Vogue americana e, em entrevista, revelaram algo surpreendente: eles não fizeram sexo até o casamento.

Segundo a publicação, o cantor canadense afirmou que estava praticando o celibato por um ano após perceber que estava viciado em sexo. Além disso, ele explicou que sua decisão era sua maneira de se sentir mais perto de Deus.

"Eu queria me dedicar a Deus dessa forma porque eu realmente senti que era melhor para a condição da minha alma. E eu acredito que Deus me abençoou com Hailey como resultado. Existem vantagens. Você é recompensado pelo bom comportamento”, explicou o cantor.

Casados desde setembro de 2018, os dois já haviam tudo um breve affair entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/justin-bieber-anuncia-espera-de-primeiro-filho.html