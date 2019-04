de O DIA



Não era o show do maior fenômeno contemporâneo do cenário artístico nacional — Anitta —, mas, fazendo jus a este 30 de março, os holofotes viraram-se para o lançamento da biografia não autorizada 'Furacão Anitta', de Leo Dias, colunista de O DIA e apresentador do Fofocalizando, do SBT. O evento, realizado na Livraria Leitura, no Shopping Bangu, Zona Oeste do Rio, superou as expectativas do autor da obra, e também marcou o início da carreira literária do jornalista, que promete novos livros.

Uma grande fila tomou a livraria e o entorno da loja no shopping. Muitos que ali foram diziam-se fãs não só de Anitta, mas também de Dias. Aliás, houve quem fez questão de ir só para prestigiar o escritor.

"Fiquei muito emocionado com isso. São muitos fãs do programa... e eu acho que é isso, e que vai juntar os dois tipos de fãs (de Anitta e dele)", respondeu o autor, ao ser indagado sobre a resposta positiva do público. "Não esperava (tudo isso), como assim fila ali fora? Eu nunca imaginei isso. Eu estava com medo de ficar vazio", disse.

Furacão Anitta', com publicação pela Agir e selo jovem da Ediouro, traz detalhes da vida pessoal e da carreira da cantora, que completa 26 anos neste sábado. A artista e empresária, inclusive, já contou publicamente ter se emocionado com a parte inicial do livro, que fala sobre sua família. E disse: "Melhor do que eu imaginava".

"Ainda bem que ela elogiou, porque esse livro é uma homenagem à ela. E eu não estou aqui para deturpar a imagem da protagonista.

Ela é a heroína, a heroína da própria história", exclamou o escritor.

E como surpreender os leitores? Leo Dias acredita que fãs e curiosos em geral vão se deparar com uma história de muito trabalho: "Acho que muita gente pode se surpreender por achar que foi fácil, e o livro mostra que não foi nada fácil (para ela)".

Segundo ele, eram tantos os bastidores e fatos da vida de Anitta que "não cabiam em uma coluna", e então surgiu a ideia de escrever tudo em uma obra. Com um texto acessível e informal, o livro é como "uma coluna grande", observou o jornalista.

Novas biografias

Questionado se vem pela frente um "volume dois", ele afirmou: "Acho que não". Mas Leo Dias quer escrever outras biografias, com foco em personagens "vivos", que ainda prometem dar o que falar.

"A intenção é que sejam biografias de personagens populares. A gente vê biografias de personagens no fim da carreira ou mortos...

Quero escrever sobre personagens contemporâneos. Neste livro não, todos os personagens desse livro estão vivos", declarou.

Essa nova caminhada do jornalista foi destacada por sua mãe, Virgínia Lima Dias, de 72 anos, que foi "de surpresa" prestigiar o filho, logo após almoçar com ele: "É a intenção dele, né, porque você tem que caminhar por outros ares, tem que caminhar...".

Dona Virgínia ainda começará a ler o livro, e comentou sobre a biografada: "Admiro muito, ela é uma pessoa de garra, de foco, sabe o que quer, onde chegar e como chegar, principalmente uma menina de 26 anos".

Os livros também serão vendidos em bancas de jornais de todo o país. O autor comentou ainda que estará em São Paulo, no próximo dia 11, em um congresso com "os maiores donos de bancas do Brasil".

Fãs do criador e criatura

O lançamento estava marcado para as 15h, e não demorou para a livraria lotar. Enquanto esperava na fila do autógrafo, o ator Layon Stanlyn, de 25 anos, lia o livro.

Ele disse ser fã de Anitta e de Leo Dias, mas decidiu comprar a biografia por "se espelhar" na forma como a cantora administra sua carreira.

"Sou fã dos dois, e admiro muito como ela faz a carreira dela, o marketing dela, e me inspiro nisso. Quero alcançar voos altos na minha carreira de ator, e me inspiro muito nela", contou o jovem.

A dona de casa Daiana Mendes, de 29 anos, foi com o filho Arthur no colo para prestigiar Dias.

"Moro em Sulacap, vi que teria o lançamento e falei queria vir... Meu marido veio junto e quis que meu filho também. Sou fã dele, e também estou muito curiosa para saber o que ele descobriu sobre ela, porque ele sempre descobre", contou.

A estudante Samira Bittar, 17, se declarou admiradora de Dias, a quem sempre assiste na TV. "O principal motivo de eu estar aqui hoje é ele", disse.

