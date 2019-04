DO G1



A Polícia de Los Angeles identificou o suspeito de matar o rapper Nipsey Hussle. De acordo com uma publicação na página do Twitter da polícia, Eric Holder, de 29 anos, está sendo procurado como suspeito do homicídio. “Detetives estão trabalhando incansavelmente e agora pedem a ajuda pública para localizar o suspeito no caso”, informou a polícia.

O rapper Nipsey Hussle, indicado ao Grammy neste ano por sua estreia em grandes gravadoras, foi morto a tiros na noite de domingo (31), aos 33 anos, em Los Angeles, nos EUA. O cantor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Vítimas durante tributo

De acordo com a agência EFE, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas na segunda-feira (1) em uma debandada durante a homenagem em Los Angeles (Estados Unidos) ao rapper Nipsey Hussle, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Califórnia. Dois desses feridos estão internados em estado crítico.

Centenas de pessoas foram homenagear Nipsey Hussle na Marathon Clothing, a loja de roupa do músico, na região de South Los Angeles, onde ele foi assassinado.

No entanto, o local do tributo se transformou em um caos quando várias pessoas começaram a fugir da região em correria, por volta das 20h (hora local).

No momento, as causas da confusão não estão claras, já que em primeiro lugar houve rumores de um tiroteio, mas a polícia negou essa informação no Twitter.

Segundo as autoridades, a maioria de feridos aconteceram por empurrões e pisões quando as pessoas fugiam do local.

Parcerias com grandes nomes da música

Hussle, cujo nome verdadeiro é Ermias Asghedom, nasceu em 15 de agosto de 1985, no bairro de Crenshaw, no sul de Los Angeles.

Nipsey gravou uma série de músicas ao longo de mais de 10 anos, mas seu primeiro álbum de estúdio foi gravado em 2018. Foi exatamente este disco, o “Victory Lap”, que foi indicado ao Grammy como Melhor Álbum de Rap. Quem levou a categoria foi Cardi B.

O cantor já havia trabalhado com grandes nomes da música, como Drake, Childish Gambino, 50 Cent, Kendrick Lamar, Rick Ross, Young Thug, Snoop Dogg, Ne-Yo, Kirko Bangz, Dom Kennedy, Tyga, Jadakiss, Chamillionaire e muitos outros.

A parceria mais recente estava prevista para ser lançada em 17 de maio. Nipsey Hussle gravou um clipe de uma música com John Legend junto ao DJ Khaled. A filmagem aconteceu na quinta-feira (27), conforme contou Legend em uma publicação que fez em homenagem ao artista.

“Eu passei q quinta com ele filmando um clipe para uma linda música que criamos com Khaled. Filmamos em Inglewood, próximo de onde ele cresceu. Ele era tão talentoso, tão orgulhoso de sua casa, então investiu em sua comunidade. Estou absolutamente atordoado por ele partir tão cedo”, escreveu.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/04/02/nipsey-hussle-suspeito-de-matar-rapper-e-identificado.ghtml