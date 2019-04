DA QUEM



O clã Kardashian-Jenner causa na web até sem querer! Para divulgar a nova temporada do Keeping Up with the Kardashians, reality show sobre a vida delas, que estreou neste domingo (31), no E! Entertainment Television, Kim Kardashian compartilhou uma foto em que ela, Khloé, Kourtney, Kylie, Kendall e Kris Jenner aparecem juntas e os internautas apontaram alguns erros de edição.

O deslize mais simples no photoshop é que Kendall Jenner parece ter sido colocada na imagem. Já Khloe teve metade do seu corpo cortado. Já que ela só aparece da cintura para cime no clique. E o mais bizarro é em relação ao pé de Kourtney, que surgiu com um dedão a mais, totalizando seis dedos no membro esquerdo.

Na última semana, Kim surpreendeu seus fãs mais uma vez com cliques do passado. No Instagram, na madrugada desta sexta-feira (29), a socialite publicou uma série de fotos na função Stories, em que mostra vários momentos da vida, desde a infância à adolescência. "Não consigo dormir vendo estas fotos antigas", disse ela antes de postar a sequência.

Reprodução/ Instagram Possíveis defeitos apontados por fãs em foto das Kardashian

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/cla-kardashian-posta-foto-e-fas-apontam-erros-de-edicao.html