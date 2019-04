DA QUEM



Quando Cleo entrou em suas redes para fazer um post sobre o dia da Mentira, muito provavelmente não esperava receber uma cantada de Leo Picon como resposta.

Em seu twitter, a atriz e cantora pediu para que seus seguidores contassem "uma mentira que você adoraria que fosse verdade!". Entre as muitas respostas que variavam entre pedidos de casamento e ser aceito no vestibular, uma em particular chamou a atenção dos internautas.

Leo Picon resolveu responder o tweet com um simples "eu e você", rendendo desde mensagens de parabéns pela coragem até fãs afirmando "shippar" o casal e estar torcendo para dar certo.

Cleo está atualmente nos Estados Unidos para focar em sua carreira musical. Recentemente ela compartilhou um clique em Miami em que aparecia com os fios loiros, recebendo uma chuva de elogios na web.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/cleo-ganha-cantada-de-leo-picon-nas-redes-e-fas-shippam.html