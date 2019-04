DA QUEM



Amizade improvável? Demi Lovato passou a seguir Caio Castro no Instagram na madrugada desta terça-feira (2) e o momento foi registrado pelos fãs das cantoras nas redes sociais. O ator ainda não seguiu a jovem de volta, mas os internautas começaram a shippar os dois como o casal.

"Demi acabou de seguir o Caio. Parece que ela tem mesmo um gosto maravilhoso apesar de tudo", escreveu uma internauta. "Demi seguiu o Caio Castro, que está em Los Angeles. Deve ser por isso que ela ficou dias seguidos postando fotos no Instagram toda arrumada. Te peguei no pulo", brincou outro. "Já quero esse casal, porque imagina como a Demi ia viver no Brasil com o namorado morando aqui", escreveu uma fã.

Caio está na Califórnia para se preparar para seu novo personagem na TV, em que interpretará um lutador de boxe em A Dona do Pedaço, que tem estreia prevista para maio. Ele fará par romântico com Agatha Moreira e Nathalia Dill.

Os internautas especulam que Caio tenha conhecido Demi em uma academia de artes marciais em Los Angeles. A cantora pratica jiu-jitsu e já chegou a namorar o lutador brasileiro Guilherme Vasconcelos.

Na viagem aos Estados Unidos, Caio também encontrou a amiga, a skatista Letícia Bufoni. Os dois também já tiveram boatos de affair. O ator está solteiro desde o fim do namoro com Mariana D'ávila.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/demi-lovato-comeca-seguir-caio-castro-e-fas-shippam-casal.html