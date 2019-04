DA CARAS



Rodrigues usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 2, para fazer um desabafo sobre sua recuperação.

A atriz, que tem esclerose múltipla, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante um congresso em Salvador, na Bahia.

"Queridos fãs, amigos, familiares e imprensa, primeiramente quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu estou recebendo. Também quero agradecer ao meu anjo da guarda, Adriane Bonato, que mais uma vez salvou minha vida, e quero pedir que sempre orem por ela também, pois sem ela eu não estaria mais aqui. Devo minha vida a minha amiga e empresária, a Dri", afirmou ela.

Em seguida, a artista falou sobre a perda de movimento das pernas.

"Não tenho palavras para agradecer todo esse carinho de vocês, e é por tudo isso que vou me dedicar muito para recuperar logo meus movimentos e ficar em pé, para que em junho eu possa estar pronta para fazer a alegria de vocês. Agora, mais do que nunca, eu volto com tudo, tenham certeza disso. Estou muito feliz e emocionada com todo amor que vocês demonstraram por mim durante esses quinze dias, sou muito grata. Quero dizer que estou muito bem mesmo, só não estou ótima porque AINDA estou sem andar, mas podem ter certeza que é por pouco tempo. Já, já eu estarei melhor do que antes", disse ela.

Por fim, Claudinha deu um conselho às pessoas que possuem a mesma doença que ela: "Eu te peço que coloque nas mãos de Deus e ore, tenha fé que você consegue o milagre, como eu consegui. Deus no comando sempre! Acreditem, sou prova viva disso!".

Fonte: https://caras.uol.com.br/tv/internada-claudia-rodrigues-desabafa-sobre-perda-do-movimento-das-pernas.phtml