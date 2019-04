DA QUEM



Desde que foi indicado ao paredão do BBB19 por Paula, no último domingo (31), Rodrigo vem sofrendo uma série de ataques racistas e até ameaças de morte pelas redes sociais. Diante disso, a família do cientista social e dramaturgo decidiu procurar a Justiça e entrar com uma ação, mesmo que o brother não seja eliminado no paredão desta terça (2). Em conversa com QUEM, Fábio França, trigêmeo de Rodrigo junto com Nelson, contou como os ataques começaram.

"Desde a apresentação do Rodrigo no programa, a gente vem sofrendo ataques pelas redes (Twitter e Instagram). Falava-se muito mais da questão estética, do cabelo dele, depois teve a história do ronco, a coisa era jocosa. Havia algumas injúrias raciais que printamos e fomos monitorando. A coisa ficou mais agressiva quando ele foi indicado ao paredão pela Paula no domingo. Porque ultrapassou qualquer jogo de torcida e fã-clube, ele passou a receber até ameaças de morte", contou Fábio, que está preocupado com a mãe, Dona Verinha, de 70 anos.

"Minha mãe não está saindo de casa. Ela tem 70 anos e, independente de todo vigor, é uma senhora e mãe. Imagina uma mãe lendo barbaridades sobre o filho, ameaças de morte? As pessoas escrevem: 'vou matar esse macaco'. Não estamos nem querendo que ela vá hoje aos Estúdios Globo para acompanhar o paredão. Mas ela quer ir", disse ele, explicando que, independente de o irmão sair ou não, eles vão levar o caso à Justiça.

"Para a gente, o Rodrigo é campeão desde o momento que entrou no 'BBB19'. Mas o jogo saiu da esfera cível e está na criminal. Procuramos o doutor Ricardo Brajterman para ir às últimas instâncias. É dever nosso como cidadão ir à delegacia", afirmou.

Ricardo Brajterman contou a QUEM que os ataques a Rodrigo ficaram mais agressivos desde o último domingo (31). "Quando começaram a surgir as ofensas nas redes sociais, a mãe e o irmão do Rodrigo me ligaram para saber como eles deveriam proceder. Disse que deveríamos monitorar as manifestações. Mas ontem o Fábio me ligou chorando e falou que os ataques racistas tinham crescido de forma muito agressiva e intensa, sobretudo no perfil do Rodrigo no Instagram (que tem 277 mil seguidores)", contou.

Segundo o advogado, as ofensas foram feitas por perfis fakes e não fakes. "Os perfis que mais atacam parecem fakes, ou seja, a pessoa criou um perfil fake pelo prazer de agredir. É um crime de ódio", lamentou ele. "Quando não sabemos identificar a pessoa, temos que pedir ao Instagram para que ele forneça os endereços de IP, isso na área cível. Na área criminal, vamos levar os posts racistas para a Delegacia de Crimes Eletrônicos".

Ricardo afirmou que eles iriam até a delegacia nesta terça-feira (2), mas adiaram para a quarta (3) porque a família irá aos Estúdios Globo acompanhar o paredão de Rodrigo. "Se o Rodrigo não sair hoje, iremos amanhã. Porque tudo aconteceu de anteontem para hoje. Já estou preparando a ação pedindo ao Instagram todos os perfis. Nesses casos, o Judiciário dá a liminar na hora. O Instagram pede uns dias para poder recuperar os dados e oferecer para a família. Se sair no paredão, o próprio Rodrigo vai decidir o que fazer. Mas ele é um cara muito preparado, ativista, ciente dos direitos humanos. É a pessoa mais equilibrada para tomar as decisões a respeito dessa violência", disse.

Como QUEM já adiantou, se Rodrigo for eliminado nesta terça-feira (2), será interrogado a respeito da injúria por preconceito que sofreu por parte de Paula. Gilbert Stivanello, delegado titular da DECRADI (Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa), vai ouvir o cientista social assim que ele chegar ao hotel. A eliminação de Rodrigo pode obrigar Paula a sair do BBB19.

Fábio França, irmão de Rodrigo, falou o que acha que o irmão vai fazer nesse caso se for eliminado. "As pessoas têm que ser responsáveis por suas atitudes. Rodrigo é paciente, educador. E, aqui fora, sempre levamos as questões de maneira lúdica. Mas chega um momento em que as pessoas têm que ser responsabilizadas. A sociedade entrou primeiro com uma ação contra as falas da Paula, não fomos nós. Se fere só o Rodrigo... Mas fere os dele, aquilo que ele acredita, fere a minoria que ele tanto defende, aí muda de configuração. Acredito que ele vá seguir com a ação", opinou.

"Sou o termômetro vivo do Rodrigo, sou muito parecido com ele. O público do meu irmão é imenso. O carinho que recebo na Central do Brasil, nas ruas, na favela é maravilhoso. Esse movimento dele de representatividade veio para ficar. É um movimento que não volta atrás", elogiou.

Depois dos ataques, os administradores das redes sociais de Rodrigo publicaram dois textos reflexivos sobre a luta contra o racismo. "Há algumas semanas vimos a imagem e o trabalho árduo desse artivista serem colocados em jogo por conta de uma montagem de situações que ocorreram em tempos diferentes na casa mais vigiada do país. Bastou um vídeo ser disseminado na internet para que nós - sociedade - o questionássemos, sem averiguação das verdades. Houve silêncios, houve descrenças, houve pensamentos mais complexos. Houve reflexões interessantes. Houve de tudo. Hoje, vejo sobretudo o porquê do Rodrigo ser esse cara que ele é. Vejo o porque ele tem conseguido no micro e no macro trazer outras reflexões", dizia um dos textos.

"Mover estruturas não é tarefa fácil, se assim fosse, estaríamos todos 'movendo'. Agora, meu amigo, é o Brasil racista que se sente no direito de te chamar de 'macaco' e desejar que 'fique manco da outra perna'. São outras canetas, não são nem as canetas nossas que ainda preenchidas da tinta do racismo, eventualmente, se colocam igual ou pior que nossos colonizadores. Muitas das vezes somos monstros que o racismo criou. Essas de agora são canetas que não são preenchidas, mas formadas, desenhadas, feitas do, com e para o racismo. Daqui, espero que tenhamos sabedoria para entender todas as outras lutas que agora você, obrigatoriamente, terá que enfrentar. E que você tenha força para superá-las e continuar esse cara íntegro, gentil e maravilhoso que você é. (Sol Miranda)", finalizava.

A outra publicação dizia a seguinte: "'Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar'(Nelson Mandela)".

