DO O GLOBO



Considerada uma das primeiras supermodelos negras da história, a americana Pat Cleveland, de 68 anos, foi diagnosticada com câncer de cólon.

A top, mãe de Anna Cleveland (a manequim mais performática do momento), fez uma "vaquinha" online (na plataforma de crowdfunding com fins lucrativos GoFundMe) para ajudar a pagar seus custos médicos. Segundo a revista britânica "Harper's Bazaar", em pouco mais de 24 horas, foram arreacadas £ 54 mil — a meta é US$ 150 mil.

De acordo com a publicação, Pat estava em Paris com Anna para um desfile na L'Oréal quando um problema digestivo antigo tornou-se mais doloroso. Foi internada e passou por uma cirurgia. Não se sabe ainda a gravidade do caso.

Antes de ser operada, a americana, um sucesso na década de 1960, foi a sensação do desfile de Tommy Hilfiger, em Paris. Desfilou também na temporada de inverno 2019/2020 de Nova York, causando o maior furor.

Fonte: https://oglobo.globo.com/ela/gente/pat-cleveland-diagnosticada-com-cancer-faz-vaquinha-para-bancar-tratamento-23567455