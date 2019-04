DO G1



Armando Vega Gil, fundador e baixista da banda de rock mexicana Botellita de Jerez, foi encontrado morto nesta segunda-feira (1) depois de publicar um bilhete no Twitter.

"Não culpem ninguém pela minha morte: é um suicídio, uma decisão voluntária, consciente, livre e pessoal", escreveu ele, que ainda usou a hashtag "Me Too Músicos Mexicanos", fazendo referência ao movimento que denuncia violência sexual.

Junto à mensagem, Armando Vega Gil publicou uma carta dizendo que foi acusado falsa e anonimamente de abusar sexualmente de uma mulher quando ela tinha 13 anos de idade.

O músico de 64 anos foi encontrado morto em sua casa na Cidade do México, confirmaram autoridades.

"Eu o direi categoricamente, esta acusação é falsa", disse Vega Gil no bilhete. "Quero deixar claro que minha morte não é uma confissão de culpa, pelo contrário, é uma declaração radical de minha inocência. Só quero limpar o caminho que meu filho percorrerá no futuro."

A representante do Botellita de Jerez, Paola Hernandez, disse que conversou com Vega Gil cerca de duas horas antes do suicídio.

"Ele estava realmente triste e irritado, não sabia como limpar o nome. Ele disse que não era culpado... estava preocupado com a maneira como seu filho lidaria com tudo isso", contou ela em uma entrevista a uma rádio.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/04/03/armando-vega-gil-roqueiro-mexicano-e-encontrado-morto-apos-acusacao-de-abuso-de-menor.ghtml