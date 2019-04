DA QUEM



A jornalista norte-americana Deborah Norville pode dizer com todas as letras que teve sua vida salva por uma de suas fãs. A âncora do Inside Edition recebeu, certa vez, uma mensagem de uma telespectadora do jornal que ela deveria ir ao médico ver o nódulo que estava bem visível em seu pescoço.

Deborah, de 60 anos, chegou a ir ao médico e nada grave foi diagnosticado mas, sim, um nódulo na tireoide. Porém, sempre alerta nas consultas médicas e exames de rotina, a jornalista descobriu recentemente que o gânglio oferecia risco por suas propriedades cancerígenas.

Na terça-feira (2), um post em sua página oficial do Facebook confirmou que ela se submeteu à cirurgia para a retirada do tumor. "Fora da cirurgia. Tudo correu bem. Aqui com a minha melhor amiga (postado pela minha assistente, Hannah... não estou nas redes sociais neste momento)", dizia a publicação.

No dia anterior, Deborah apareceu em um vídeo no YouTube oficial do telejornal reveando que ia se submeter à operação. "Vocês sabem que vivemos em um mundo na qual 'se vir algo, deve dizer'. E estou muito feliz que fazemos isso. Quando você trabalha na televisão, os telespectadores comentam sobre tudo: seu cabelo, sua maquiagem, o vestido que você está usando. E, há muito tempo atrás, uma telespectadora veio até mim para dizer que ela tinha visto algo no meu pescoço. Era um caroço", relembrou Deborah.

"O médico disse que não era nada, apenas um nódulo da tireoide. E, durante anos, não foi nada. Até recentemente, quando se tornou algo. O médico disse que é uma forma muito localizada de câncer. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia para removê-lo. Não terá quimioterapia e me disseram que nem radioterapia, e ficarei ausente por um tempo. Se vocês acreditam na oração, por favor, façam uma prece para mim e para meu cirurgião. E muito obrigada. Ficarei ausente por um tempo, mas fiquem ligados. E, até lá, obrigada por nos assistir", finalizou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/ancora-retira-nodulo-cancerigeno-apos-ser-alertada-por-telespectadora.html