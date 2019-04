DO O GLOBO



Natural de Madalena — a mesma cidade de Dercy Gonçalves, no interior do Rio de Janeiro —, Iago Botelho fez sua primeira foto profissional como modelo em 2015. Ele ainda estava no colégio e não levava as coisas muito a sério. Tudo era uma grande brincadeira. Para ele... Ouviu dos agentes que o representava que precisaria emagrecer para seguir na indústria. O rapaz, um ex-fisiculturista, pesava 125 quilos; seu corpo era puro músculo.

— Minha carreira acabou no Brasil. Minhas agências me deram carta branca para procurar outros representantes. Fui para o México e comecei a perder peso. Foi na Itália que eu realmente “sequei”. Fotografei uma campanha para a Diesel, mas levei um calote da agência italiana. Como não tinha visto de trabalho, disseram que eu não era modelo profissional. Voltei e foquei nos treinos, atingindo o corpo que ostento agora — conta.

— Foi um longo processo até meu corpo se adaptar a essa nova realidade. Durante a jornada, cheguei a ficar meio “gordinho”, isso diminuindo a comida. Engordei tentando emagrecer, já que num primeiro momento precisei suspender os exercícios, em que queimava de 800 a 1500 calorias.

Aos 22 anos, Iago vem chamando a atenção da indústria da moda, estrelando campanhas e ensaios para revistas badaladas. No ano passado, posou nu ao lado da top americana Gigi Hadid para a “Vogue” italiana, num editorial clicado por Steven Klein, favorito de Madonna e Lady Gaga. Agora, ele também anda interessando na indústria do entretenimento. Entrou, inclusive, para a mesma agência de talentos de Tom Brady, o marido de Gisele Bündchen e lenda do futebol americano. Franco, afirma que não tem interesse algum nas passarelas. Quer mesmo é ganhar dinheiro.

— Fiz apenas um desfile na semana de moda de Nova York outro dia porque me pagaram cachê de campanha. Faria com prazer uma apresentação da Versace com exclusividade — comenta o rapaz.

— No fim, não é só questão de gostar. Os modelos fazem fashion week para ter visibilidade. Os maiores fotógrafos do mundo já me seguem nas redes sociais, os estilistas me conhecem. Não preciso disso para ser visto, sabe? Sem contar que é praticamente de graça, principalmente Brasil. Prefiro publicidade. Sou um cara que está no jogo para negócios, não para ficar famoso ou pelo glamour. Quando eu juntar uma boa grana, vou abrir um negócio próprio.

