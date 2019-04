DO G1



O cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo de pagode Exaltasamba, gravou um vídeo para falar sobre o assalto que sofreu com outras pessoas durante a transmissão ao vivo de uma entrevista à rádio online SOT na noite desta terça-feira (2), nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Pinha Presidente disse que "foram momentos tensos" e que os bandidos o tempo todo procuravam por dinheiro que haveria no local. "Houve um pouco de violência com um funcionário da casa, mas no final deu tudo certo, a polícia chegou rápido."

Os três bandidos recolheram celulares, relógios, colares e correntes de apresentadores e convidados. Entre as vítimas, além de Pinha Presidente, estavam a cantora Grazzi Brasil, os apresentadores Jocimar Martins, mestre-sala da Mocidade Alegre, e Ronaldo Brás; e Tassiane Martins, Miss São Paulo Plus Size, além de três funcionários da rádio.

"Foi um susto tremendo, eu falando da minha carreira, a Grazzi falando da carreira dela. No início fiquei sem entender, daí vi que se tratava de um assalto. Tive a tranquilidade de acalmar todo mundo naquele momento", disse Pinha Presidente.

"Não aconteceu nada com ninguém. Acho que eles erraram o local porque estavam atrás de muito dinheiro. Bandido ficava falando com outra pessoa atrás de um dinheiro. Ali é um estúdio onde se faz a transmissão da rádio, foto, clipe, não tem nem nenhum bem."

Os criminosos fugiram em seguida.

Filha de Grazzi viu pela web

A cantora Grazzi Brasil disse ao G1 que "foi horrível" o assalto que sofreu junto com outras pessoas quando dava entrevista para a rádio e que na hora só pensava nos dois filhos. Segundo ela, a filha mais velha, de 15 anos, assistiu tudo ao vivo pela transmissão em vídeo da rádio nas redes sociais.

"Minha filha viu tudo ao vivo pela internet e ficou desesperada. Imagina se sou baleada e um filho meu vê eu morrer?", disse Grazzi, que é interprete das escolas de samba Vai-Vai, em São Paulo, e Paraíso do Tuituti, no Rio.

"Estou viva. Como vocês puderam ver, foi tenso, foi tenso", disse Grazzi em vídeo postado em seu Instagram.

Como bandidos entraram

De acordo com as vítimas, os assaltantes disseram que eram entregadores de comida para entrar na rádio, que fica no segundo andar de um prédio. Depois de roubarem as vítimas, eles trancaram todos dentro do estúdio.

"Eles falaram que era uma entrega e como nós estamos acostumados a receber entregas, eu fui e abri o portão. Eles já entraram, colocaram a arma na minha cabeça", afirmou o diretor da rádio Alessandro Santos.

"Os ouvintes começaram a ligar e chamaram a polícia, que chegou rápido e abriu a porta. Tinham vários policiais com arma", disse Grazzi.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, e a polícia está à procura de informações sobre os assaltantes.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/04/03/pinha-presidente-fala-sobre-assalto-ao-vivo-em-radio-de-sp-bandidos-estavam-atras-de-muito-dinheiro.ghtml