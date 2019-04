DO G1



Você tem o hábito de mergulhar, está com o fôlego em dia e gosta de piscina? Se sim, pode pensar em preparar uma viagem para a cidade de Mszczonow, na Polônia, onde vai ser inaugurada, no segundo semestre deste ano, a piscina mais funda do mundo, com 45 metros.

Ideal para treinamento de mergulhadores profissionais, a piscina "Deepspot" (local profundo, na tradução) terá 8 mil metros cúbicos - o equivalente ao volume de oito piscinas semiolímpicas.

Segundo os idealizadores, ela também vai servir para iniciantes e para aqueles que não quiserem se molhar, já que um túnel subaquático está sendo construído para espectadores. A estrutura também terá salas de conferência, salas de treinamento e quartos de hotel com vista para o interior da piscina.

Cerca de 1.100 toneladas de aço estão sendo usadas para reforçar a base, que incluirá também um buraco azul que levará ao ponto mais profundo.

Assim que inaugurada, a "Deepspot" vai desbancar a recordista "Y-40 Deep", que com 40 metros de profundidade é a principal atração de um resort na Itália.

A má notícia para os poloneses é que talvez o título não fique com eles por muito tempo, já que uma piscina ainda mais funda, de 50 metros, deve ser inaugurada no Reino Unido em 2020.

Segundo disse à CNN o idealizador do novo projeto, John Vickers, a "Blue Abyss" deverá funcionar como "um centro de treinamento de astronautas comerciais e um centro para ajudar as pessoas a alcançarem o pico de suas atividades físicas".

Reprodução/Facebook Deepspot Piscina "Deepspot", na Polônia, terá 45 metros de profundidade e se tornará piscina mais funda do mundo

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/03/poloneses-constroem-piscina-mais-funda-do-mundo.ghtml