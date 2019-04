DO METRÓPOLES



Uma mãe australiana estava desesperada depois que o filho dela usou os dados do cartão de crédito para comprar um boneco raro no eBay, que custou cerca de R$ 38 mil. O garoto, que é autista, estava obcecado por um brinquedo conhecido como Billy Banana.

O objeto é uma banana feita em ouro, que teve apenas 100 unidades lançadas na Austrália. Navegando na internet, a criança viu a “oferta” e não pensou duas vezes: usou as informações bancárias da mãe, que estavam salvas no computador.

Donna Jacob, de 47 anos, comentou em entrevista ao Channel 7 que o filho havia falado sobre o brinquedo havia dias, mas ela negou, justamente pelo preço exorbitante do Billy Banana.

A descoberta veio quando Donna Jacob recebeu um e-mail de confirmação do site. Ao Channel 7, ela falou que estava indignada pelo fato de uma pessoa conseguir comprar pela internet um um brinquedo por um valor absurdo destes em apenas três cliques.

O pedido de reembolso ao comprador foi ignorado, segundo ela. Donna também tentou contatar os responsáveis no PayPal, o serviço para qual o pagamento foi feito, mas não teve sucesso. A empresa alega que a compra foi uma espécie de “fraude amigável” e que era pouco provável que ela conseguisse o dinheiro de volta.

No entanto, após a repercussão do caso, a empresa de varejo entrou em contato com a mulher e concordou em reembolsar o valor.

