DO EXTRA



Uma menina de 4 anos escreveu uma carta para a mãe, falecida há 4 meses, para marcar o primeiro Dia das Mães sozinha em Kilmarnock (Escócia).

Ella Lennon postou a carta com o seguinte endereço: 1 Angel Gate, Clouds, Heaven (Portão do Anjo 1, Nuvens, Paraíso).

A história viralizou após ser publciada em redes sociais por Linda Ross, irmã de Jennifer, vítima de câncer no cérebro. Na carta, Ella escreveu que a mãe é "one in a minion" (jogo de palavras com "one in a million" (uma em um milhão).

Obviamente, ao chegar ao Royal Mail (os Correios do Reino Unido), a carta não pôde ser entregue. Mas, como havia remetente com endereço, Ella obteve uma resposta.

Um funcionário do Royal Mail em Kilmarnock decidiu responder à carta enviada como se fosse mesmo Jennifer.

Em menos de 48 horas, Ella recebeu a resposta da "mãe".

"Um estranho do Royal Mail usou o seu tempo para responder e fazer uma garotinha feliz. A carinha dela brilhou com um sorrisão. Há pessoas maravilhosas neste mundo. Nem sei como agradecer", escreveu Linda.

A resposta diz:

"Minha linda Ella, muito obrigada pela carta de Dia das Mães. Você é uma em um milhão para mim e eu a amo demais. Milhões, bilhões, trilhões são o quanto eu a amo. Você está crescendo e se tornando uma meninona esperta e especial. Tenho muito orgulho de você. Estou no Paraíso cuidando de você todos os dias. Muito beijos e abraços. Mamãe."

"É a coisa mais linda que eu já vi", escreveu Margaret O’Neill na rede social.

"Que pessoa especial você é, quem quer que você seja. Fez uma garotinha feliz", opinou Janet Macnamara.

Uma porta-voz do Royal Mail se manifestou:

"Todos ficamos sensibilizados com essa história tocante."

Porém o autor da "carta de Jennifer" permanece anônimo. Melhor assim.

Reprodução/Facebook Jennifer, a mãe de Ella, perdeu a luta contra um câncer

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/menina-escreve-carta-para-mae-morta-ha-4-meses-obtem-resposta-23570620.html