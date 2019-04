DO METRÓPOLES



Feliz da vida com sua família, Kelly Key usou as redes sociais na terça-feira (2/4) para publicar vários momentos com o filho. “Ele quis largar o peito e agora finge que mama”, escreveu a loira na legenda dos cliques em que aparece com Artur, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Mico Freitas.

As fotos e vídeos, no entanto, renderam estresse a Kelly, que relatou ter sofrido assédio sexual na internet. Revoltada com as atitudes de alguns seguidores, ela desabafou: “Não consigo parar de compartilhar as coisas com vocês [fãs], mas tenho que me controlar seriamente. Essa cena do peito é fofinha para quem é mãe”.

“Tem uns caras que estão com outra intenção. Os dois me mandaram uma mensagem assim ‘bem legal’, aí fui entrar no perfil deles para ver. Ambos casados”, escreveu. A artista ainda promoveu uma enquete em seu perfil: “E aí? Encaminho a mensagem sem noção para a mulher deles? O que vocês acham?”.

Ensinamento

Após a repercussão do episódio na rede social, Kelly recebeu inúmeras mensagens de fãs no privado. Algumas delas, contudo, a deixaram desanimada. “Tadinho deles [assediadores], só reagiram a sua exposição. Se expõe menos, tá?”, sugeriu uma internauta. Kelly não perdeu tempo em mandar um ensinamento à mulher.

“Por anos mulheres vivem oprimidas! Tadinhas das mulheres que perdem a liberdade e se privam de coisas por conta de homens que não conseguem controlar a tal testosterona! Nada do que coloquei ontem considero exposição! Amamentar é natural! A relação seio-filhos é única! Eles tiveram uma atitude desrespeitosa”, declarou.

