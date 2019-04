DO METRÓPOLES



Intérprete de Fauze na novela Órfãs da Terra, cuja estreia ocorreu na terça-feira (2/4), Kaysar Dadour entrou em crise após gravações da trama em um campo de refugiados cinematográfico. Nascido na Síria, o rapaz esteve no Big Brother Brasil 18 e comoveu o país com sua história de vida: fugiu da nação em guerra após ver vários entes queridos morrerem.

Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a autora da novela Duca Rachid explicou que Kaysar passou mal antes mesmo de gravar suas cenas. “O Kaysar chegou no cenário de campo de refugiados… teve dor de cabeça durante quatro dias”, lamentou.

“O cenário é muito realista. Ficou muito realista e, portanto, ele [Kaysar] chegou a se sentir mal”, concluiu Duca. No núcleo central da novela, a personagem de Julia Dalavia, Laila, enfrenta a guerra no Líbano ao lado da família. A história dela é muito semelhante à do ex-BBB.

Esta é a primeira novela da qual Kaysar participa. Trabalhando como garçom e animador de festas desde 2014, quando chegou ao Brasil, o rapaz conquistou o segundo lugar no reality show da Globo. Ele deve permanecer no folhetim até seu encerramento, previsto para outubro.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/ex-bbb-kaysar-passa-mal-ao-gravar-cenas-realistas-em-orfaos-da-terra