Mark Zuckerberg, fundador do Facebook

Dados pessoais de 540 milhões de usuários do Facebook ficaram expostos em servidores do serviço da Amazon na nuvem, sem qualquer tipo de senha para acesso. O vazamento foi revelado pela empresa de cibersegurança UpGuard.

Os dados, requisitados por desenvolvedores de aplicativos para o Facebook, continham curtidas, comentários, fotos, músicas, informações sobre amigos, eventos e até reservas de voos e hotéis. A maior parte foi colocada no servidor pela empresa mexicana Cultura Criativa, segundo a UpGuard.

"Os dados sobre os usuários do Facebook se espalharam muito além dos limites", escreveu a empresa de cibersegurança em comunicado.

O Facebook, também por meio de nota, informou que, após ser avisado, trabalhou com a Amazon para retirar as bases de dados e ressaltou o compromisso de atuar com os desenvolvedores para proteger os dados dos usuários da plataforma. A empresa garante que os dados já estão seguros.

Ainda segundo a empresa, os usuários serão informados em caso de "mau uso" dos dados e o incidente será investigado para descobrir o motivo de as informações terem sido expostas de forma pública, o que é proibido segundo as políticas do Facebook.

O novo vazamento de dados é apenas mais um capítulo nos escândalos de privacidade envolvendo a rede social. No ano passado, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, assumiu no Senado dos Estados Unidos a responsabilidade pelo uso inadequado de informações pela Cambridge Analytica e afirmou que a segurança é uma prioridade da empresa.

