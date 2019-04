DO OBSERVATÓRIO DO CINEMA



Busy Philipps, conhecida por Freaks and Geeks, aproveitou o seu programa Busy Tonight para reencenar outro trabalho do seu currículo. Com colegas de elenco, a atriz refez de forma hilária a cena da batalha de dança de As Branquelas.

Para ter a batalha de dança, sempre bem lembrada pelos fãs do longa, a atriz teve a companhia de Jaime King, Brittany Daniel e Jessica Cauffiel. As Branquelas foi lançado há 15 anos, mas as atrizes relembraram com perfeição os passos.

Recentemente surgiram rumores de que As Branquelas pode ganhar uma continuação. Terry Crews, que também está no elenco do filme, confirmou que esse longa acontecerá, mas ainda não existe um prazo.

As Branquelas traz os irmãos Marlon e Shawn Wayans como os detetives Marcus e Kevin. Os dois devem se disfarçar como duas loiras para prender um criminoso. Porém, o plano não sai nada como o planejado e a dupla chama atenção da maneira que não era o combinado.

Veja o vídeo:

Fonte: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/filmes/2019/04/atriz-refaz-cena-de-batalha-de-danca-de-as-branquelas-de-forma-hilaria-veja