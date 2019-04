DO METRÓPOLES



Se você usa as redes sociais com frequência, com certeza já se deparou com a foto de Junior Lima, da dupla Sandy & Junior, em uma banheira de miojo. Registrada há 19 anos, a foto fazia parte de uma reportagem sobre os sete pecados capitais, na qual Junior simbolizou a gula, e se tornou um meme na internet. O clique ficou enterrado por um bom tempo, após a separação de Sandy & Junior, em 2007.

Porém, o meme está de volta. Assim que a dupla anunciou que faria uma turnê comemorativa de 30 anos de carreira, passando por 10 cidades diferentes, fãs dos irmãos voltaram a compartilhar o “mico” de Junior nas redes. O irmão de Sandy falou, em entrevista a Revista Status, em 2013, que a foto é o único e maior arrependimento de sua carreira.

O cantor revelou que se tratava de um ensaio para uma revista teen. Junior explicou que, por ter 16 anos na época, não sabia dizer não. “Eu era um moleque bonzinho que falava sim para tudo”, disse. Na ocasião, a revista determinou que ele deveria entrar em uma banheira cheia de macarrão e “fazer uma cara de que o macarrão estava uma delícia”. No entanto, não havia banheira nem macarrão, então foi preciso encher uma banheira de bebê com miojo. “Fiquei com as pernas peludas para fora. Um negócio escroto, nojento”, relatou Junior.

Muito tempo depois que ele tirou a foto, o registro começou a circular na rede. “Naquela época mal tinha internet”, contou o cantor. “Desde que isso reapareceu, eu falei muito sobre essa história nas redes sociais, mas vira e mexe algum desavisado tromba com a imagem e vem me perguntar o que é aquilo. Tomara que meus filhos não vejam”, acrescentou ele.

Turnê Nossa História

Sandy e Junior já fizeram o primeiro show da turnê Nossa História. Na noite da última terça-feira (2/4), a dupla se apresentou em um evento de lançamento do Volkswagen T-Cross, em São Paulo, no mesmo palco onde fez seu último show, 12 anos atrás. Completando 30 anos de carreira, e com uma plateia cheia de celebridades, os irmãos cantaram suas músicas de sucesso no pocket show e deram um gostinho de como será a turnê comemorativa.

Os irmãos cantaram músicas de sucesso que até hoje estão na boca do povo, como Inesquecível, Eu Acho que Pirei, Olha o Que o Amor Me Faz, Vamo Pulá, Desperdiçou, Quando Você Passa (Turu turu), As Quatro Estações e a Lenda. No palco, Junior se emocionou e teve um breve momento com os fãs.

