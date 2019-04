DA QUEM



Nany People, no ar como Marcos Paulo na novela O Sétimo Guardião, se derreteu ao ver uma foto do jornalista Gabriel Cartolano, repórter do programa Fofocalizando, do SBT. "Glória, glória, ô, glóóóória! Glorifica, Senhor!", escreveu a atriz nos comentários da foto publicada por ele nas redes sociais.

Na imagem, o repórter aparece descamisado após se exercitar na famosa Escadaria do Sumaré, point de quem segue hábitos fitness na cidade de São Paulo. O local fica situado ao lado da Praça Irmãos Karmann. A íngreme escalada conta com 153 degraus.

Entre as personalidades conhecidas por frequentar a escadaria para treinos estão Sabrina Sato, Duda Nagle, Gabriela Pugliesi, Mari Gonzalez e Monique Alfradique.

Reprodução/Instagram Nany People deixa recadinho para Gabriel Cartolano

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/nany-people-se-derrete-por-reporter-descamisado-glorifica-senhor.html