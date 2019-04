DA QUEM



A assessoria de imprensa de Gabriel Medina divulgou um comunicado nesta quinta-feira (4) sobre o vazamento de um vídeo em que o surfista aparece deitado, ao som de rap e filmando uma loira que está de roupa íntima.

Nas imagens, a moça pede que surfista pare de filmar, só que ele insiste que ela vire para a câmera. A assessoria afirmou que o vídeo é antigo, do ano de 2012, e reforçou que os advogados já foram acionados em busca do responsável pelo novo vazamento do vídeo para que as medidas judiciais sejam tomadas para preservar a imagem dos dois envolvidos.

"A assessoria de imprensa do atleta Gabriel Medina afirma que o vídeo vazado na noite desta quarta-feira (3) é antigo, do ano de 2012. A assessoria reforça que os advogados já foram acionados em busca do responsável pelo novo vazamento do vídeo para que as medidas judiciais sejam tomadas para preservar a imagem dos dois envolvidos. O atleta lamenta pelo ocorrido e se mantém concentrado para a disputa do round 3 na primeira etapa do campeonato mundial de surfe realizado em Gold Coast na Austrália", diz o comunicado.

Segundo o perfil do Instagram Subcelebrities, o vídeo seria de um perfil secreto no Instagram, que é seguido só pelos amigos mais íntimos do atleta. Desde que as imagens começaram a circular na web, o surfista trocou o nome de usuário duas vezes na rede social de fotos na sua conta fechada. Bruna Bordini, namorada do irmão do atleta, Felipe Medina, até comentou o vídeo publicado pelo perfil Subcelebrities. "Passada", escreveu a cunhada do atleta.

