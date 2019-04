DO METRÓPOLES



O ex-boxeador Vitor Belfort e a esposa, Joana Prado, estão curtindo férias na Tailândia. Pelas redes sociais, o casal tem atualizado os fãs com fotos dos momentos para lá de divertidos e românticos, mas, nesta quinta-feira (4/4), os famosos precisaram lidar com um bombardeio no Instagram.

Tudo começou após Joana publicar uma imagem na qual surge, com o marido, em cima de um elefante, atravessando um rio. Internautas apontaram que o animal estava sendo explorado, e detonaram o casal pela atitude.

“Não é segredo para ninguém o sofrimento desses animais. Decepção total!”, declarou uma fã. “Se não tivesse o elefante com certeza a foto estaria mais linda! Creio que aí não é o lugar dele”, disparou outro. “Bicho não é brinquedo. Quando esse tipo de coisa vai mudar?” e “Que triste a exploração do animal” ilustraram mais indignação.

Houve, porém, quem defendesse Belfort e Joana, escrevendo: “Os elefantes na Tailândia são cuidados e os santuários preservados. Pobre elefante? Vocês sabem o peso dele? É um elefante e não uma galinha”.

De fato, os bichos que vivem em santuários no país estrangeiro recebem toda a atenção local. Os turistas desfrutam de experiências ao lado dos animais exóticos, que chegam a ser treinados para realizar fazer pinturas e jogar bolas. Órgãos que protegem os animais, contudo, reprovam a prática de lugares como esse.

