Morando atualmente em Portugal, a atriz Tássia Camargo reproduziu nesta quinta-feira nas redes sociais uma foto de uma carta que ela afirma ter recebido do ex-presidente Lula. Na legenda, a artista diz que a carta, escrita a mão e com a data desta quinta-feira, 4 de abril, foi enviada à ela por Lurian Silva, filha de Lula.

Na mensagem, o ex-presidente, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde esté preso desde 7 de abril do ano passado, deseja melhores à atriz. Como contamos aqui, Tássia sofreu recentemente um enfarto e ficou na UTI de um hospital em Portugal. Mas a atriz já encontra-se em casa e bem.

"Acabei de receber esta carta pela querida amiga Lurian Silva. Carta do meu eterno presidente do Brasil Lula. O coração bate com alegria. Comentários não respeitosos serão bloqueados, pois o espaço é meu. O meu obrigada ao maior e melhor presidente do meu Brasil!!!", escreveu Tássia no post.

Na carta, Lula chama Tássia de "querida" e diz que ficou preocupado ao saber que ela teve um problema de saúde. "Estou torcendo pelo seu sucesso enquanto pessoa himana e enquanto artista. Espero brevemente poder revê-la e lhe dar um grande abraço", diz a mensagem. "Um grande beijo do seu amigo de sempre, Lula", finaliza o texto.

