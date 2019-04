DA VEJA SP



Anitta parece ter se incomodado com a ação de fãs ansiosos que não esperaram o horário oficial de lançamento do álbum Kisses, marcado para a madrugada de sexta (5), para ouvir as novas músicas da cantora. Já lançado na Austrália, o disco viajou rapidamente nas ondas das redes sociais, compartilhado ilegalmente também no Brasil.

Via Instagram, Anitta fez um desabafo sobre o caso, com direito a uma ameaça a quem publicar as faixas em perfis das redes:

– Como é um lançamento global, vai sair meia-noite em cada lugar do mundo. Como acabou de ficar disponível na Austrália, porém, para os fãs do Brasil que estão ansiosos, tenho um recado para dar: a gravadora, já sabendo disso, qualquer rede social que subir a música… Vocês são FBI, a gente também é FBI, queridos. Qualquer perfil que subir as músicas será banido da internet. Cuidado, fã-clubes, não compartilhem as músicas. É um robô. A gente não tem controle. Qualquer rede que subir isso antes do horário, será bloqueada.

Veja o vídeo:

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/anitta-ameaca-vazamento-album-kisses/