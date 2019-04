de O DIA



Cris Dias abriu o jogo sobre sua saída da Rede Globo após 13 anos. Em entrevista ao portal "UOL", a apresentadora revelou como recebeu a decisão da emissora e falou sobre a experiência vivida durante este período.

"A saída foi de boa. Disseram que não havia interesse na renovação. Mas saio com o sentimento de gratidão. Foi um aprendizado, fiz contatos, consolidei o meu nome no esporte", disse a jornalista.

Sobre a polêmica em que se envolveu com William Waack, enquanto apresentava o Jornal da Globo durante as Olimpíadas de 2016, Cris disse não se arrepender de ter rebatido o companheiro e que foi uma atitude necessária.

"Levantei a bandeira do empoderamento feminino. Foi sem querer, mas valeu, é sempre bom levantar essa bandeira.

Quis interromper meu comentário e eu reagi. Não tenho fama de barraqueira à toa", comentou a apresentadora, que afirmou ter levado uma relação tranquila com o colega após o ocorrido. "Muita gente não entendia a nossa parceria. Ele tem um humor ácido, mas a gente se dava muito bem. No dia em que isso aconteceu, a gente tinha ido ver o jogo de basquete da Argentina contra os Estados Unidos.

Eu gostava de sacanear ele: 'você pilota avião e não sabe mexer em um telão'. No fundo, era um encontro de gerações e a gente se completava. Ele ficava com os papéis e eu com o tablet e o telão do estúdio."

Com a saída de Cris Dias do "Bom Dia Brasil", quem assumirá a parte de esportes no telejornal será Carol Barcellos. No entanto, o quadro deixará de ser diário e passará a ir ao ar às segundas e quintas.

