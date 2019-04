DO G1



MacKenzie Bezos, ex-mulher do fundador e presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, vai entregar 75% de sua participação na empresa e todos os direitos de voto para o empresário bilionário, disse ela em uma rede social nesta quinta-feira (4).

Ele é o homem mais rico do mundo, segundo ranking em tempo real da revista "Forbes", e seguiria no topo mesmo com a divisão dos bens, à frente do 2º colocado, Bill Gates.

A participação remanescente de MacKenzie na Amazon vale cerca de US$ 36 bilhões, a preços correntes de mercado. A quantia, portanto, a colocaria na posição de 25ª pessoa e 4ª mulher mais rica do mundo, no mesmo ranking.

A participação total do casal soma US$ 143 bilhões, e eles têm uma fortuna avaliada em US$ 149 bilhões.

MacKenzie Bezos afirmou que também renunciará a todos os seus interesses no jornal "Washington Post" e na empresa de foguetes Blue Origin.

Futuro da Amazon

O anúncio resolve questões sobre o futuro da maior varejista online do mundo, que não estava claro desde que o casal anunciou divórcio em janeiro.

Jeff Bezos, amplamente visto como um guru da administração cujo foco de longo prazo tem sido essencial para a ascensão meteórica da Amazon, manterá o controle da empresa.

O acordo também sugere que a companhia será poupada do tipo de batalha de diretoria que assolou outras empresas cujos proprietários estão lidando com desentendimentos familiares.

"Feliz por estar dando a ele todos os meus interesses no Washington Post e na Blue Origin, e 75% de nossas ações na Amazon", disse MacKenzie Bezos.

"Grata por ter terminado o processo de dissolver meu casamento com Jeff com o apoio um do outro e de todos que se aproximaram de nós com bondade e ansiosos para a próxima fase como co-pais e amigos", concluiu.

Fonte: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/04/04/ex-esposa-de-bezos-cede-controle-da-amazon-em-acordo-de-divorcio.ghtml