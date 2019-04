DO G1



A barbárie legitimada no pequeno sultanato de Brunei pela aprovação de novo Código Penal, que autoriza o apedrejamento até a morte de homossexuais, deflagrou uma vigorosa campanha de celebridades pelo boicote a nove hotéis luxuosos que pertencem ao sultão Hassanal Bolkiah.

A lei islâmica, ou sharia, sustenta este pacote de leis, que ainda prevê a amputação de mãos em caso de roubo e o açoitamento de mulheres que abortam. Como reação, o ator George Clooney, o músico Elton John e a apresentadora Ellen DeGeneres lideram a cruzada contra o segundo monarca mais rico do mundo, há meio século no poder, que ostenta uma fortuna pessoal avaliada em US$ 27 bilhões.

Da ONU e da Anistia Internacional vieram condenações. Universidades britânicas, como King’s College, Oxford e Aberdeen, estudam retirar títulos concedidos ao sultão, de 72 anos. Há meio século no comando do país, ele ostenta riqueza em propriedades e carros banhados a ouro. Desde 2014, ele vem intensificando também duras punições a homossexuais na monarquia de 430 mil habitantes.

A sharia ainda é aplicada em países como Afeganistão, Irã, Arábia Saudita e Paquistão. Um caso notório que despertou a comoção da comunidade internacional foi o da iraniana Sakineh Ashtiani, condenada à morte por apedrejamento, em 2006, acusada de adultério e conspirar para o assassinato do marido. Uma campanha internacional a salvou da execução. Mas, ainda assim, recebeu 99 chibatadas como punição.

O boicote à cadeia de hotéis do sultão surtiu algum efeito. Uma lista com a relação dos nove hotéis cinco estrelas dosultão é replicada com velocidade em mídias sociais. Depois da reação furiosa e da repercussão negativa, a maioria -- o Dorchester, em Londres, e o Beverly Hills, em Los Angeles, por exemplo - fecharam suas contas em redes sociais.

Quando as primeiras leis foram implementadas, em 2014, celebridades também lideraram campanha parecida. Mas os lucros da cadeia Dorchester só cresceram.

Reuters Manifestantes protestam contra sentença de morte por apedrejamento dada a irariana Sakineh Mohammadi Ashtiani perto da Torre Eiffel, em Paris

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2019/04/05/o-boicote-liderado-por-george-clooney-e-elton-john-contra-os-hoteis-do-sultao-do-brunei-pode-resultar-na-revisao-do-codigo-penal.ghtml