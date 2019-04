DA REVISTA MONET



A cantora Céline Dion cometeu uma inconfidência ao desmentir os boatos de namoro com o dançarino e estilista Pepe Muñoz. A artista de 51 anos, viúva do empresário e produtor René Angélil (1942-2016), foi questionada pelo site Extra TV sobre o suposto romance e acabou por tirar o amigo publicamente do armário. “O Pepe é gay, as pessoas não sabem disso”, declarou a cantora.

“O ponto é que ele é o meu melhor amigo e já fez muito por mim, só de segurar a miha mão… É algo que ninguém faz por mim há muito tempo”, disse a celebridade. “Um abraço de um homem de 1,90 m é maravilhoso. As pessoas achavam que havia um romance. Ele fez muito para mim, para a minha saúde mental, minha espiritualidade e a minha força interior”, afirmou.

Companhia constante de Dion em eventos públicos nos quais ela comparece, Pepe já foi fotografado mais de uma vez como acompanhante da artista em festas e desfiles nos quais ela compareceu.

“Eu estou solteira. Somos amigos, melhores amigos”, insistiu a cantora. “É claro, nos abraçamos, andamos de mãos dadas e saímos, então as pessoas tiram conclusões. Ele é um gentleman e apenas me oferece a mão dele quando passeamos”, disse.

Instagram A cantora Céline Dion e o amigo dançarino e estilista Pepe Muñoz

